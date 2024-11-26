АСАФЕТИДА: пряность отдаляющая старость!
Иранскую (а также афганскую и курдскую) пряность асафетида на родине называют инг, асмаргок, илан, ферула вонючая, хинг, чёртов кал. Восток – дело тонкое, и лучше бы нам не знать ни переводов, ни латинских уточнений, характеризующих асафетиду, потому что любое уточнение подчеркивает отвратительный запах пряности. В свежем виде асафетида способна нанести серьезный удар по всем кухонным ароматам, а также проникнуть в комнату и намертво впитаться в ковры и диваны.
В чем же секрет хорошего вкуса асафетиды? А в том, что запах становится удивительно приятным после обжаривания растения в масле! По вкусу пряность несколько напоминает чеснок, но превосходит его по лечебным свойствам.
Целебные свойства и способ использования
Асафетида была весьма популярна как пряность и целебная трава в Римской империи. Ее использовали для лечения периодических головных болей по типу мигреней. И считалось, что это одно из самых действенных средств. А слава жареной асафетиды пошла от древнего трактата «Камасутра», в нем она значится как специя, устраняющая сердечную боль и отдаляющая старость!
Асафетида, используемая в пище:
снижает проявления полиартрита, радикулита, остеохондроза,
восстанавливает функцию надпочечников и половых желез,
избавляет от метеоризма,
лечит горло при простудах и ангинах (размешайте щепотку асафетиды и 1/2 ч. л. куркумы в стакане теплой воды и полощите горло),
помогает от зубной боли (щепотку асафетиды смешайте с несколькими каплями лимонного сока, чтобы получилась кашица, и приложите к десне или больному зубу, а чтобы подержалась подольше, можно прижать ее тампоном),
успокаивает нервную систему,
повышает умственную и физическую активность (добавляйте ее в различные блюда).
Готовая пряность – это миндалевидные зернышки обжаренной смолы или порошок асафетиды, которые являются заменителем чеснока, хорошо сочетаются с куркумой, тмином, черной горчицей и имбирем. В азиатской кухне асафетиду используют как приправу к баранине и рису. Мы можем добавлять ее в первые и вторые блюда по вкусу (от щепотки до 1/2 ч. л. на порцию).
Виктория Карпухина, «Большая энциклопедия специй, приправ и пряностей»
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