В РФ число заболевших гриппом за неделю выросло на 4,6%

Число граждан в РФ, заболевших гриппом и ОРВИ, по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 4,6%, в рамках кампании по вакцинации привито более 78 млн человек. Зарегистрировано на 15,1% больше случаев COVID-19, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."За предыдущую неделю количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 4,6% по сравнению с предыдущей неделей - зарегистрировано 739 тыс. случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 44 регионах страны. 17,2% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Санкт-Петербург, а также Московскую область. В регионах продолжается Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 78 миллионов человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что зарегистрировано около 29 тыс. случаев COVID-19, что на 15,1% выше, чем на прошлой неделе, доминирующим вариантом остается линия JN.1 и его сублинии KS.1*, LF.7, JN.1.16.1*. Обнаружено 47 случаев нового варианта COVID-19 - XEC.

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