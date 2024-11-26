Врач Семирядов: трудности с запоминанием недавних событий могут говорить о начавшейся деменции
Врач Семирядов рассказал о том, как выявить у близкого человека возникшую деменцию. Он напомнил, что деменция характеризуется постепенным угасанием когнитивных функций – способности помнить, логически мыслить, ориентироваться, общаться.
«В связи с угасанием мыслительных функций важно распознавать заболевание на ранних стадиях и принимать профилактические меры», - подчеркнул Семирядов.
Врач обратил внимание, что говорить о начавшейся деменции могут трудности с запоминанием недавних событий. Также к ранним симптомам заболевания относится путаница, возникающая у человека из-за все более ухудшающейся способности запоминать имена, даты время.
Другие проявления:
Повторение одних и тех же вопросов;
Повторение фрагментов информации;
Неспособность поддерживать разговор или включатся в него;
Хранение предметов в неуместных местах.
Что может вызывать деменцию. Дмитрий Семирядов перечислил ряд факторов.
«Причинами возникновения деменции могут быть депрессия, чрезмерное употребление алкоголя, проблемы с щитовидной железой, малоподвижный образ жизни, а также дефицит витаминов С, D, витаминов группы В, цинка, омега-3»
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