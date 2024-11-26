Надо ли заставлять себя завтракать, разъяснила эндокринолог Летягина

Завтрак — это не просто еда, это топливо для запуска организма после ночного отдыха. Его значение для здоровья сложно переоценить. Пропуская завтрак, мы лишаем себя необходимых питательных веществ и запускаем цепь негативных последствий. Или нет?После сна организм нуждается в пополнении запасов энергии, которые были израсходованы за ночь. Пропуск завтрака приводит к снижению уровня глюкозы в крови, что вызывает чувство усталости, раздражительности, снижение концентрации и продуктивности. Мозг, являющийся энергоемким органом, особенно остро реагирует на дефицит глюкозы.Однако многие утром совершенно не хотят есть — нужно ли себя заставлять? На этот вопрос «Доктору Питеру» ответила Анна Летягина — эндокринолог, диетолог, нутрициолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.Завтрак съешь сам?Мы привыкли считать, что завтрак является главным приемом пищи и пропускать его нельзя ни в коем случае, особенно если человек стремится сбросить лишний вес. Вместе с тем некоторым людям приходится буквально заставлять себя завтракать. Банально — в силу отсутствия аппетита. Надо ли заставлять себя завтракать, когда есть утром решительно не хочется?Так ли полезен завтракСчитается, что утренний прием пищи запускает в организме обмен веществ и за счет этого помогает нам лучше усваивать пищу и держать массу тела под контролем. Это невероятно популярная точка зрения, но ученые и врачи скорее относятся к ней с изрядной долей скептицизма.Масштабных независимых исследований, которые подтверждали бы особую роль завтрака для метаболизма, не проводилось. Более того, обмен веществ и энергии, переваривание и усвоение пищи в организме происходит независимо от того, пропускаем мы какой-либо прием пищи или добавляем его. Таким образом, если утром у вас совсем нет аппетита, насиловать себя вовсе не обязательно. Однако и здесь есть свои нюансы.Как пропуск завтрака может влиять на весСреди людей с избыточным весом действительно немало тех, кто не привык есть по утрам. Однако проблема, скорее, не в самом завтраке, а в пищевом поведении в течение дня. Пропуская утренний прием пищи, к обеду или полднику мы подходим с куда большим аппетитом. Соответственно, в последующие приемы пищи рискуем съесть больше положенного. Это неминуемо приведет к потреблению лишних калорий, а следом и к набору веса.Другое дело — если человек умеет контролировать калорийность рациона и не переедает в течение дня. В этом случае пропуск утреннего приема пищи, наоборот, может даже способствовать снижению веса за счет уменьшения общего суточного калоража.Резюмируя: набор или снижение веса не зависит от того, завтракаем мы или нет. Ключевым моментом является баланс между потреблением и расходом потребляемых нами калорий.И все-таки: да или нет?Стоит отметить, что есть заболевания желудочно-кишечного тракта, при которых необходимо питаться часто и дробно. В этом случае пропускать нельзя не только завтрак, но и другие приемы пищи в течение дня. Однако таким пациентам требуется индивидуальный подбор рациона и обязательно при участии врача-гастроэнтеролога.В остальном — все индивидуально. Важно просто чутко прислушиваться к себе. Если вы просыпаетесь с чувством голода и будете намеренно его игнорировать, то есть риск переесть в обед или ужин.Но если вы не испытываете голод по утрам, придерживаетесь сбалансированного рациона и рационально питаетесь в течение дня, то заставлять себя необязательно. В таком случае пропуск завтрака не будет критическим и никак не повлияет на ваше самочувствие и обменные процессы в организме.Во сколько должен быть завтрак?Оптимальное время для завтрака — в течение 1-2 часов после пробуждения. Это позволяет организму получить необходимую энергию и начать работать на полную мощность. Однако строгих рамок нет, важно прислушиваться к своему организму.Если вы просыпаетесь рано и чувствуете голод, завтракать можно раньше. Если же вы соня и не испытываете особого голода, можно подождать немного дольше. Важно сохранять регулярность приема пищи, это поможет наладить работу желудочно-кишечного тракта.

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