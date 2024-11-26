Назван возраст, после достижения которого нужно регулярно сдавать анализ на холестерин

Контроль уровня холестерина в крови играет значительную роль в профилактике возникновения инсульта. Анализ крови на холестерин нужно сдавать не реже одного раза в 5 лет всем взрослым старше 20 лет.«Высокий уровень «плохого» холестерина (липопротеидов низкой плотности) способствует образованию атеросклеротических бляшек в сосудах, что увеличивает риск ишемического инсульта. Изменение диеты с акцентом на продукты, богатые клетчаткой, а также сокращение употребления насыщенных жиров поможет снизить уровень холестерина и улучшить состояние сосудов», — рассказала врач.Другой ключевой фактор — контроль артериального давления. Гипертония является основной причиной инсульта, поэтому регулярный контроль давления и его снижение с помощью медикаментов или изменения образа жизни существенно уменьшают риск инсульта.«Важно поддерживать артериальное давление на уровне ниже 140/90 мм рт. ст., если у вас уже диагностирована гипертония. Еще один важный аспект — отказ от курения и уменьшение потребления алкоголя. Курение существенно увеличивает риск инсульта, так как никотин и другие вещества, содержащиеся в табачном дыме, негативно воздействуют на сосуды. Умеренность в потреблении алкоголя также необходима для сохранения здоровья сосудистой систем», — отметила доктор.Еще помогают регулярные физические упражнения, они способствуют контролю веса, артериального давления и уровня сахара в крови.«Даже умеренная активность, такая как ходьба или плавание, может значительно снизить риск развития инсульта. Наконец, важным элементом профилактики является контроль уровня сахара в крови, особенно для людей, страдающих диабетом. Диабет способствует повреждению сосудов, что увеличивает риск инсульта, поэтому его адекватное лечение и поддержание нормального уровня сахара в крови крайне важны», – заключила специалист.

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