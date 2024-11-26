Как правильно подготовиться к гастроскопии (ФГДС) желудка с утра или во второй половине дня

При проблемах с пищеварением врачи часто назначают гастроскопию. Это исследование считается одним из самых информативных и точных методов диагностики заболеваний верхних отделов ЖКТ. Главное — правильно к нему подготовиться.Гастроскопия, или, как называют ее врачи, ФГДС (фиброгастродуоденоскопия), — это исследование пищевода, желудка и части двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопа. В среднем такая процедура длится 5-10 минут, хотя иногда может занимать и до 30-40 минут.Для большинства пациентов гастроскопия — настоящее испытание. Чаще всего люди побаиваются неприятных ощущений и боли во время процедуры, предпочитая делать ее только под наркозом. Некоторых пугает риск последствий. Например, вероятность через эндоскоп подхватить какие-нибудь инфекции, поцарапать прибором слизистую или даже получить перфорацию стенки пищевода.В любом случае ФГДС — это то исследование, к которому важно готовиться заранее. От этого во многом зависит как ваше самочувствие в кабинете врача, так и собственно результат обследования.«Точность диагностики заболеваний пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки зависит от правильной подготовки к ФГДС. Исследование проводится строго натощак — даже малое количество пищи вызовет обильное выделение желудочного сока. Это исказит результаты исследования, может спровоцировать тошноту и рвоту», — предупредил Матвей Останин, врач-гастроэнтеролог ММЦВЛ «Здоровье».Как подготовиться к гастроскопии желудка взросломуСамая важная часть подготовки заключается в соблюдении ограничений в питании накануне и в день исследования. В целом желательно придерживаться определенной диеты за три дня до процедуры, но это не строго обязательное условие.Гастроэнтеролог Матвей Останин перечислил разрешенные и запрещенные продукты в меню, а также дал несколько полезных рекомендаций.Накануне гастроскопии желудкаВ течение суток перед проведением ФГДСхлебобулочные, мучные и макаронные изделия;овощи, картофель, зелень, морскую капусту;грибы;крупы, каши, бобовые, злаковые;орехи, семечки, кунжут, мак, зерна, отруби, другие семена и специи;жесткое мясо с хрящами;консервы, сосиски, колбасы;морепродукты;фрукты, ягоды, включая сухофрукты, варенье, джем, мармелад, желе;чипсы, гамбургеры;шоколад;любые другие продукты, не входящие в список разрешенных.молоко;алкоголь;газированные напитки;кофе;компот;кисель.нежирные кисломолочные продукты, сыр, сметану, сливочное масло, йогурт без добавок и наполнителей;яйца;мясо, птицу и рыбу нежирных сортов — все в отварном или тушеном виде;хорошо проваренный белый рис, кроме плова;сахар, мед (не в сотах).«Разрешенные продукты не должны содержать мелкие косточки, зерна, семена, отруби», — уточняет специалист.бульоны — прозрачные и процеженные;сок без мякоти;чай;воду;безалкогольные негазированные и неокрашенные напитки.Как добавляет гастроэнтеролог, при подготовке к ФГДС рекомендуется также:отказаться от приема аспирина и препаратов железа. Если это невозможно, обсудить с лечащим врачом временную дозировку;прекратить прием нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), если запланировано взятие биопсии или удаление полипов;не принимать антикоагулянты и препараты, снижающие свертываемость крови.И постарайтесь в ночь перед процедурой хорошо выспаться — это поможет справиться со стрессом и меньше переживать.В день процедурыНапомним, гастроскопия желудка проводится строго натощак. По словам Матвея Останина, в течение 8 часов до проведения ФГДС надо соблюдать голод — ничего не есть и не пить.Так, если диагностика запланирована на первую половину дня, от еды надо отказаться с вечера. Если исследование проводится во второй половине дня — после 14 часов, можно употребить жидкую разрешенную пищу не позднее 6 часов утра.«Прием жидкости в минимальном количестве, до полустакана, возможен не позднее чем за 4 часа до ФГДС», — уточнил врач.На что еще важно обратить внимание в день исследования?Не курите хотя бы за несколько часов до процедуры.Не принимайте лекарственные препараты — некоторые могут исказить результаты исследования. Если на постоянной основе принимаете какие-то лекарства, заранее обсудите с лечащим врачом, можно ли их пить в день процедуры.Перед началом исследования освободите мочевой пузырь.Исследование проводится в положении лежа. Поэтому наденьте комфортную одежду, которая не будет сковывать ваши движения, давить на тело, пережимать органы.Если носите очки или зубные протезы, на время манипуляции нужно их снять.Если ФГДС проводят под наркозомДля проведения гастроскопии пациента могут ввести в так называемый медикаментозный сон — седацию. В этом случае, по словам Матвея Останина, перед процедурой необходимо сдать специальный комплекс анализов и пройти медосвидетельствование терапевта, а в день исследования — консультацию анестезиолога.Обязательно предупредите врача обо всех аллергических реакциях на лекарственные препараты, если такие были когда-то.После процедуры с использованием анестезиологического пособия до конца дня нельзя садиться за руль автомобиля — попросите близких помочь и встретить вас. По словам врача, выпить воды можно через 1 час после ФГДС, а поесть — через 2 часа после исследования.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки