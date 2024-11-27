Врач назвал необычные симптомы остеохондроза
«Остеохондроз проявляется в дегенеративно-дистрофических изменениях, неспецифических болях в спине и радикулопатии (это состояние, когда помимо опорно-двигательного аппарата повреждаются нервные структуры).Основное проявление остеохондроза — болевой синдром, обычно локализованный в пораженном отделе позвоночника и усиливающийся при движении. При вовлечении в процесс нервных корешков боль может распространяться на другие зоны», — рассказал невролог.
При атипичном течении заболевания может наблюдаться связь болевого синдрома с приемом пищи.
«К другим нетипичным симптомам можно отнести повышение температуры. В нетипичных случаях стоит провести дополнительную диагностику, чтобы исключить наличие других заболеваний. Поражение нервных корешков (радикулопатия) может сопровождаться распространением боли в другие зоны. В живот может распространяться радикулопатия на нижнегрудном уровне. Но в практике врачей такие случаи встречаются очень редко — это связано с анатомическими особенностями грудного отдела позвоночника», — заключил врач.
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