Врач назвал необычные симптомы остеохондроза

Иногда при остеохондрозе болевой синдром может поражать различные области тела, например, в живот. Об этом рассказал невролог Европейского медицинского центра (EMC) Константин Махинов.«Остеохондроз проявляется в дегенеративно-дистрофических изменениях, неспецифических болях в спине и радикулопатии (это состояние, когда помимо опорно-двигательного аппарата повреждаются нервные структуры).Основное проявление остеохондроза — болевой синдром, обычно локализованный в пораженном отделе позвоночника и усиливающийся при движении. При вовлечении в процесс нервных корешков боль может распространяться на другие зоны», — рассказал невролог.При атипичном течении заболевания может наблюдаться связь болевого синдрома с приемом пищи.«К другим нетипичным симптомам можно отнести повышение температуры. В нетипичных случаях стоит провести дополнительную диагностику, чтобы исключить наличие других заболеваний. Поражение нервных корешков (радикулопатия) может сопровождаться распространением боли в другие зоны. В живот может распространяться радикулопатия на нижнегрудном уровне. Но в практике врачей такие случаи встречаются очень редко — это связано с анатомическими особенностями грудного отдела позвоночника», — заключил врач.

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