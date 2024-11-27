Комбуча зеленого чая улучшает работу желудочно-кишечного тракта
В эксперименте приняли участие 75 человек с избыточным весом. Испытуемых разделили на две группы: одна соблюдала низкокалорийную диету, а другая дополнительно ежедневно пила по 200 мл комбучи, специально приготовленной в лаборатории. Напиток содержал пробиотики в концентрации 1 миллиард колониеобразующих единиц на порцию. Исследование длилось 10 недель, в течение которых фиксировались изменения веса, состава тела, микробиоты кишечника, метаболизма и общего самочувствия участников.
Результаты оказались впечатляющими. У людей, употреблявших комбучу:
- улучшился состав микробиоты кишечника;
- уменьшились симптомы запоров;
- наладилась консистенция стула;
- снизилось ощущение неполного опорожнения кишечника.
Кроме того, испытуемые отметили повышение энергии и снижение уровня депрессии. Анализы показали наличие в крови веществ, которые замедляют старение и помогают бороться с воспалительными процессами.
Несмотря на небольшую выборку, ученые уверены, что комбуча может стать полезным дополнением к диетам, направленным на снижение веса. Однако они подчеркивают необходимость дальнейших исследований для подтверждения этих данных и изучения долгосрочного влияния напитка на здоровье.
Так что, возможно, стакан комбучи — это не просто модный тренд, а ключ к вашему здоровью и хорошему настроению!
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