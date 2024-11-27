Как стресс отражается на здоровье россиян? Комментарий врача
Так, стресс — это состояние организма, возникающее в ответ на различные внешние и внутренние факторы, которые вызывают тревогу, беспокойство и напряжение. Стресс может быть кратковременным или длительным.
«Хронический стресс является одной из главных причин развития гипертонии. Он приводит к активации симпатической нервной системы, которая вызывает сужение сосудов и повышение артериального давления. Это происходит из-за выброса гормонов адреналина и норадреналина, которые усиливают сердечную деятельность и повышают тонус сосудов», - объясняет собеседница издания.
Кроме того, стресс может вызывать нарушение регуляции артериального давления. В результате этого организм начинает приспосабливаться к постоянно высокому давлению, что может привести к развитию гипертонической болезни.
«Хронический стресс может привести к развитию гипертонии по нескольким причинам. Например, из-за активации симпатической нервной системы, или нарушения регуляции артериального давления, что приводит к его постоянному повышению. Изменение образа жизни, связанное со стрессом, например, неправильное питание, недостаточная физическая активность и курение, также способствуют развитию гипертонии», — рассказывает Наталья Леонтьева.
Доктор убеждена, что весьма важно научиться управлять стрессом и снижать его негативное воздействие на здоровье. Например, можно применять дыхательную практику в тяжелых жизненных ситуациях. Чаще гулять на свежем воздухе и спать минимум 8 часов в сутки. Такими простыми действиями можно улучшить качество жизни и, разумеется, продлить ее на многие годы.
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