Как стресс отражается на здоровье россиян? Комментарий врача

Слабость, головокружение и тошнота — гипертоники знают не понаслышке, что такое повышение артериального давления. Но мало кто догадывается, что стресс является одним из основных факторов, влияющих на развитие гипертонии. Терапевт Наталья Леонтьева объяснила, как стресс может привести к повышению артериального давления.Так, стресс — это состояние организма, возникающее в ответ на различные внешние и внутренние факторы, которые вызывают тревогу, беспокойство и напряжение. Стресс может быть кратковременным или длительным.«Хронический стресс является одной из главных причин развития гипертонии. Он приводит к активации симпатической нервной системы, которая вызывает сужение сосудов и повышение артериального давления. Это происходит из-за выброса гормонов адреналина и норадреналина, которые усиливают сердечную деятельность и повышают тонус сосудов», - объясняет собеседница издания.Кроме того, стресс может вызывать нарушение регуляции артериального давления. В результате этого организм начинает приспосабливаться к постоянно высокому давлению, что может привести к развитию гипертонической болезни.«Хронический стресс может привести к развитию гипертонии по нескольким причинам. Например, из-за активации симпатической нервной системы, или нарушения регуляции артериального давления, что приводит к его постоянному повышению. Изменение образа жизни, связанное со стрессом, например, неправильное питание, недостаточная физическая активность и курение, также способствуют развитию гипертонии», — рассказывает Наталья Леонтьева.Доктор убеждена, что весьма важно научиться управлять стрессом и снижать его негативное воздействие на здоровье. Например, можно применять дыхательную практику в тяжелых жизненных ситуациях. Чаще гулять на свежем воздухе и спать минимум 8 часов в сутки. Такими простыми действиями можно улучшить качество жизни и, разумеется, продлить ее на многие годы.

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