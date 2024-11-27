Суперфуд под окном: учёные нашли десятки полезных веществ в жимолости

Российскими и турецкими учёные выявлены 44 новых биологически активных соединения в ягодах жимолости. Эксперты считают, что их можно использовать для разработки биологически активных добавок и даже лекарств для терапии ВИЧ и онкологических заболеваний.Об этом RT рассказали в пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ). Ученые этого вуза в кооперации с коллегами из еще нескольких российских учебных заведений и Университета Ататюрка в Турции подвергли изучению два вида ягод — это дикорастущая камчатская жимолость и культивируемая голубая, которую собирают на сельскохозяйственных плантациях. Главная цель исследования: понять, как условия произрастания отражаются на химическом составе растений.Выяснилось, что суммарно исследованные образцы содержали 151 биологически активное соединение, причем, 44 из них выявили впервые. Также зафиксированы заметные различия в химическом составе камчатской и голубой жимолости: общего в них было лишь 14%.Основная часть обнаруженных соединений — это полифенолы, способные защищать растения от болезней и излишнего ультрафиолетового излучения. Их активно используют в фармацевтике и для производства здорового питания и БАДов.Обнаружилось, что в голубой жимолости содержится мирицетин. Это вещество известно противораковыми свойствами, подобные соединения есть ещё и в ягодах годжи, ежевике и петрушке. Во всех сортах голубой жимолости выявили и анонаин, способный замедлять развитие рака шейки матки.

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