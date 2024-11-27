Токсиколог предупредил об опасности капельниц

Популярная процедура — витаминная капельница — может быть опасна даже для здоровых людей, рассказал врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог, научный журналист и популяризатор доказательной медицины Алексей Водовозов. Об опасности капельниц он Александра Соколовского.По его словам, постановка капельницы — это травматичная процедура с высоким процентом осложнений.«Вены часто воспаляются, краснеют, набухают, образуется тромбофлебит, и тромб может улететь в мозг или легочную артерию. Вену можно проколоть насквозь: мало специалистов, которые умеют правильно колоть в вену», — рассказал врач.Токсиколог обратил внимание на то, что капельницы нужны только при особых медицинских показаниях, поскольку в других случаях могут использоваться иные методы лечения:«Уже нет такой потребности в капельницах, сейчас много препаратов, которые доставляются иначе. Капельница — это игла в вене надолго. [Из-за нее] могут образовываться пролежни и тоннели, не говоря о сосудистых заболеваниях. Опасны и сами препараты, которые колются, потому что к ним невероятные требования по стерильности», — заключил Водовозов.

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