Не чувствуются запахи, или они слишком навязчивые: что делать, объяснила невролог Виноградова

О том, что потеря обоняния может быть связана с вирусной инфекцией, многие на себе ощутили во время пандемии коронавируса. Однако ковид — не единственная причина такой проблемы.Снижение обоняния врачи называют аносмией. В этом случае человек не чувствует никаких запахов или только самые сильные. Бывает и так, что запахи не исчезают, а «извращаются» — например, свежеприготовленное мясо может для кого-то пахнуть тухлятиной. Это нарушение называется дизосмией.По словам врача-невролога, эксперта телеканала «Доктор» Татьяны Виноградовой, вернуть запахи в случае аносмии и дизосмии можно только с помощью специальных тренировок — не надейтесь на чудодейственные спреи.«Если, например, вы не ощущаете запах любимого кофе, представьте его, когда подносите нос к чашке. Клетки начнут заново запоминать этот запах. Синтезируйте в себе этот аромат, и вам поможет образ, который остался в вашей памяти», — советует Татьяна Виноградова.Как быстрее вернуть обоняние после перенесенного ковида, ранее рассказывала Оксана Никитина, врач-оториноларинголог Мариинской больницы. По словам специалиста, специфического лечения потери обоняния до сих пор нет. Однако хорошо помогает ингаляция с минеральной сульфатно-магниевой водой или изотоническим раствором морской воды. А обонятельные тренировки врач советовала делать с применением эфирных масел — розы, эвкалипта, лимона, ментола, розмарина, бергамота или чайного дерева. Их надо проводить дважды в день: в течение 15 секунд вдыхать и выдыхать масло, делая 10-секундные перерывы и чередуя четыре аромата.Еще две частые причины проблем с запахамиОднако даже упражнения помогают восстановить функцию не всегда. Если это случилось из-за лор-патологии — возможно. Но есть и другие причины появления обонятельных нарушений. Татьяна Виноградова назвала еще две распространенные, при которых тренировки вряд ли дадут эффект.Мигрень. В этом случае у человека появляется навязчивый запах, который может предупреждать о скором начале головной боли. Например, может мерещиться запах сигарет или паленого. Это так называемая мигренозная аура, которая может длиться примерно 1-3 часа.Нейродегенеративные нарушения. Навязчивые запахи у пожилых людей могут нередко указывать на начало нейродегенеративного процесса — болезни Альцгеймера, Паркинсона или атипичной формы эпилепсии.

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