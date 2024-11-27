«Пять не связанных с сердцем патологий»: врач рассказал о причинах боли в груди

Не связанные с сердцем патологии тоже могут проявляться таким «сердечным» симптомом как боль в груди, напоминают врачи.Врач-кардиолог Олег Рудоманов рассказал о причинах боли в груди, не связанных с какими-то нарушениями работы сердца.«При наличии боли в груди врачи в первую очередь стараются выяснить, связана ли боль с ишемической болезнью сердца и одним из ее основных проявлений – стенокардией. Но далеко не всегда этот симптом свидетельствует о болезнях сердца», - заметил кандидат медицинских наук .Рудоманов указал на пять не связанных с сердцем патологий, при которых человек ощущает дискомфорт и болезненность в груди.Гастрит. В его случае за грудиной возникает ноющая, тупая боль, сходная с распиранием изнутри, и появляющаяся после приема пищи.Бронхит. Боли в груди возникают через несколько дней кашля. Эти ощущения описываются пациентами как сильные и становящиеся более острыми в моменты напряжений при кашле.Остеохондроз, защемление нерва или растяжение мышц. Эти несердечные проблемы тоже проявляются симптомом, который можно назвать боль в груди. Неприятные ощущения бывают ноющими или тянущими, склонными усиливаться при определенном положении тела.Рудоманов подчеркнул, что с болью в груди следует обращаться к врачу – это позволяет своевременно выявлять серьезные нарушения и выполнять необходимую терапию.«Болевыми ощущениями сопровождается остеохондроз, межреберная невралгия, воспалительные процессы в пищеводе или легких. Даже если боли не причиняют значительных неудобств, нужно обратиться за консультацией к врачу», - поделился рекомендацией эксперт.

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