«Пять не связанных с сердцем патологий»: врач рассказал о причинах боли в груди
Врач-кардиолог Олег Рудоманов рассказал о причинах боли в груди, не связанных с какими-то нарушениями работы сердца.
«При наличии боли в груди врачи в первую очередь стараются выяснить, связана ли боль с ишемической болезнью сердца и одним из ее основных проявлений – стенокардией. Но далеко не всегда этот симптом свидетельствует о болезнях сердца», - заметил кандидат медицинских наук .
Рудоманов указал на пять не связанных с сердцем патологий, при которых человек ощущает дискомфорт и болезненность в груди.
Гастрит. В его случае за грудиной возникает ноющая, тупая боль, сходная с распиранием изнутри, и появляющаяся после приема пищи.
Бронхит. Боли в груди возникают через несколько дней кашля. Эти ощущения описываются пациентами как сильные и становящиеся более острыми в моменты напряжений при кашле.
Остеохондроз, защемление нерва или растяжение мышц. Эти несердечные проблемы тоже проявляются симптомом, который можно назвать боль в груди. Неприятные ощущения бывают ноющими или тянущими, склонными усиливаться при определенном положении тела.
Рудоманов подчеркнул, что с болью в груди следует обращаться к врачу – это позволяет своевременно выявлять серьезные нарушения и выполнять необходимую терапию.
«Болевыми ощущениями сопровождается остеохондроз, межреберная невралгия, воспалительные процессы в пищеводе или легких. Даже если боли не причиняют значительных неудобств, нужно обратиться за консультацией к врачу», - поделился рекомендацией эксперт.
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