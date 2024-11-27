Почему нельзя запивать антибиотики водой из пластиковых бутылок (исследование)

Оказывается, вещества, которые содержатся в бутилированной воде, могут снижать эффективность антибиотиков и повышать устойчивость к ним.Антибиотики нельзя запивать молоком: эффективность лекарства снижается на 65-83%, при этом повышается риск антибиотикорезистентности. Нельзя запивать противомикробные препараты зеленым чаем и апельсиновым соком. Да и вообще лучше всего для приема лекарств использовать обычную воду. Однако и здесь есть оговорки.Недавнее исследование, опубликованное в Scientific Reports, показало, что вещества, которые содержатся в бутилированной воде, способны снизить эффективность антибиотиков и повысить устойчивость к ним.Речь идет о микро- и нанопластике. Как писал «Доктор Питер», вода в литровой пластиковой бутылке содержит до 240 тысяч кусочков микроскопического пластика. Опасно это тем, что пластиковые частички способны проникать в клетки человека, попадать в кровоток и постепенно накапливаться в органах, вызывая воспаление. Пластик находят в легких, печени, кишечнике, селезенке, сперме и грудном молоке.А теперь оказалось, что из-за накопления пластика в организме велика вероятность, что лечение антибиотиками в будущем может стать бесполезным.«Можно предположить, что когда микро- и нанопластик присутствуют в пищеварительном тракте пациента, взаимодействие между препаратом и частицами пластика может замедлять или даже препятствовать всасыванию препарата в кровоток, тем самым изменяя фармакокинетику лекарства. Эта гипотеза должна быть тщательно проверена в условиях постоянно возрастающей концентрации частиц в организме человека из-за растущей концентрации пластика в окружающей среде», — объяснили цель своего исследования немецкие химики из Боннского университета.В своей работе ученые оценивали взаимодействие тетрациклина, антибиотика широкого спектра действия, с нанопластиком. Лекарства на основе тетрациклина назначают при пневмониях, бронхитах, бактериальных ангинах, кишечных инфекциях. Им также лечат холецистит, пиелонефрит, простатит, венерические болезни и многое другое.Исследователи выбрали четыре вида пластиков: полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП) и полистирол (ПС), которые входят в состав упаковочных материалов, а также нейлон 6,6 (N66) — он содержится во многих текстильных изделиях, в том числе в одежде, коврах, чехлах для диванов и шторах.Сначала влияние пластика на действие антибиотиков оценили, используя сложные компьютерные модели. Особенно сильно снизилась эффективность тетрациклина при взаимодействии с нейлоном. А в наш организм нейлон попадает через дыхание, выделяясь из текстиля.Далее взаимодействие пластика и лекарства проверили в клеточных линиях мыши и человека. И этот эксперимент также подтвердил, что наночастицы, связываясь с тетрациклином, снижают его биологическую активность антибиотика.Кроме того, антибиотик, объединившись с нанопластиком, может откладываться в организме, увеличивая вероятность развития резистентности. А значит, есть риск, что в случае тяжелой бактериальной инфекции популярный антибиотик просто не сработает.

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