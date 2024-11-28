The Sun: блестящие участки кожи на ногах могут говорить о проблемах с артериями
По словам специалиста, появление безволосых, блестящих и гладких участков кожи должно вызывать беспокойство в том случае, когда человек целенаправленно не выполняет гигиенические процедуры для достижения такого эффекта. Отмечается, что блеск кожи возникает из-за плохого кровообращения, часто предшествующего сердечно-сосудистым катастрофам.
Ашрафи уточнил, что блестящая кожа на ногах может сигнализировать о разных патологиях, в том числе и заболевании периферических артерий. Из-за накопления в них жировых отложений происходит ограничение притока крови ко всем тканям тела, в том числе и мышцам ног. Врач добавил, что плохое кровообращение может сделать кожу натянутой и тонкой из-за истощения тканей. Блеск появляется по причине выпадения волос из-за недостатка питательных веществ и кислорода.
Также доктор указал, что блестящей кожа иногда становится из-за задержки жидкости в организме и тромбоза вен ног.
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