Роль антиоксидантов в профилактике различных заболеваний

Антиоксиданты – это вещества, замедляющие окислительные процессы, приводящие к повреждению клеток организма. Они препятствуют образованию тромбов и аросклеротических отложений на стенках сосудов. Использование антиоксидантов помогает уменьшать риск многих заболеваний, в том числе гипертонии, стенокардии, инфаркта, инсульта, варикоза и тромбофлебита.Различные исследования показали, что основная причина ишемической болезни сердца заключается в спазме коронарной артерии. Ухудшает положение окисление липопротеидов низкой плотности, что увеличивает сокращаемость коронарных сосудов и снижает способность к расслаблению. Антиоксиданты способствуют повышению устойчивости липопротеидов, помогают разжижению крови и блокируют патологическое разрастание рубцовой ткани.Действие антиоксидантов на организм1. Снижают воспалительные процессы – связывают гистамин и гистаминоподобные вещества, что оказывает эффект при артрите, профилактике спортивных травм, ревматизме, язвах, сенной лихорадке и т. д.2. Замедляют рост опухолей – препятствуют развитию новообразований, поэтому применяют для профилактики и лечения рака и онкологических процессов.3. Уменьшают хрупкость сосудов и глазных капилляров – снижают проявления диабетической ринопатии.4. Тонизируют и восстанавливают центральную нервную систему – улучшают кровообращение и обмен веществ, ускоряют процессы регенерации после повреждений ЦНС, улучшают когнитивные способности, слух, память, зрение.5. Действуют как стрессопротекторы – препятствуют изъязвлению и кровоизлияниям оболочек желудка и кишечника, которые вызываются внешними факторами. Помогают работе нервной, эндокринной и иммунной систем.6. Оказывают радиопротективное действие – нейтрализует свободные радикалы, которые образуются при действии ионизирующего облучения, что помогает при лучевой болезни.7. Замедляют возрастное угасание – защищают эластин и коллаген от действия свободных радикалов. Восстанавливают упругость и эластичность кожи, препятствуют появлению пигментных пятен и морщин.Ученые отмечают, что недостаток антиоксидантов приводит к снижению репродуктивных способностей, мышечной дистрофии, некрозу печени, повреждению эпителиальных тканей.

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