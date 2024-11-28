Уролог Лубенников: употребление пива в безопасной дозе может положительно влиять на мозг

Если употреблять пиво в безопасной дозе, оно может положительно влиять на организм, рассказал уролог Александр Лубенников.Уролог Лубенников сообщил, что употребление пива может оказывать позитивное влияние на головной мозг при условии, что пенный напиток принимается в безопасной дозе.«Пиво содержит витамин В и кремний, а также вещество под названием ксантогумол, которое обладает антиоксидантными свойствами и защищает от разрушения клетки головного мозга», - поделился доктор медицинских наук в своем Telegram-канале.Лубенников добавил, что пиво также способно стимулировать рост полезной кишечной микрофлоры. Данный эффект объясняется тем, что оно содержит растворимую клетчатку.Врач посоветовал помнить, что полезные и вредные свойства пива определяются тем, в каком количестве оно употребляется людьми.Специалист уточнил, что считается безопасной дозой этого напитка:Для мужчин – примерно 0,65 литра пива крепостью 4,5 процента;Для женщин – 0,45 литра.

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