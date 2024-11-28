Уролог Лубенников: употребление пива в безопасной дозе может положительно влиять на мозг
Уролог Лубенников сообщил, что употребление пива может оказывать позитивное влияние на головной мозг при условии, что пенный напиток принимается в безопасной дозе.
«Пиво содержит витамин В и кремний, а также вещество под названием ксантогумол, которое обладает антиоксидантными свойствами и защищает от разрушения клетки головного мозга», - поделился доктор медицинских наук в своем Telegram-канале.
Лубенников добавил, что пиво также способно стимулировать рост полезной кишечной микрофлоры. Данный эффект объясняется тем, что оно содержит растворимую клетчатку.
Врач посоветовал помнить, что полезные и вредные свойства пива определяются тем, в каком количестве оно употребляется людьми.
Специалист уточнил, что считается безопасной дозой этого напитка:
Для мужчин – примерно 0,65 литра пива крепостью 4,5 процента;
Для женщин – 0,45 литра.
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