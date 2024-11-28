Причины, из-за которых железо может не усваиваться в организме

Низкий уровень железа в организме – проблема, с которой сталкиваются многие. Иногда, несмотря на прием добавок или даже капельниц с железом, показатели возвращаются к низким значениям.Гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая объясняет, что причина может скрываться в работе желудочно-кишечного тракта и общих процессах в организме.Железо усваивается в тонком кишечнике, поэтому любые нарушения его работы, такие как воспалительные процессы или повреждение слизистой, могут препятствовать полноценному всасыванию. К этому приводят хронический гастрит, целиакия или синдром раздраженного кишечника.Хронические воспалительные процессы, даже если они не связаны напрямую с ЖКТ, влияют на обмен веществ и могут блокировать усвоение железа. Организм в таких условиях направляет ресурсы на борьбу с воспалением, снижая доступность минералов.Также проблема может скрываться в недостатке белка. Белок необходим для транспортировки железа в крови. Если его уровень низкий (например, из-за диеты или заболеваний печени), железо не доходит до клеток, где оно необходимо.

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