Врач Мухина: куркума и жирная рыба относятся к лучшим средствам для замедления старения мозга

Некоторые продукты являются натуральным суперсредством для замедления старения мозга, проинформировала врач Марият Мухина.Врач-диетолог Мухина рассказала о продуктах, употребление которых эффективно помогает поддерживать здоровье мозга, препятствуя его старению и возникновению нейродегенеративных процессов. По словам эксперта, одним из лучших продуктов с подобными свойствами является куркума.«Куркума содержит антиоксидант куркумин, который обладает противовоспалительными свойствами, улучшает когнитивные функции и замедляет старение мозга», – сказала Марият Мухина в комментарии «Москве 24».Кроме того, добавила врач, к натуральным средствам для замедления старения мозга относится жирная рыба. Польза данного продукта объясняется насыщенностью омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами – они обладают противовоспалительным действием, могут улучшать состояние и функционирование кровеносных сосудов. Регулярное употребляя рыбу, можно повысить качество памяти и защиту от развития деменции.Также в список лучших продуктов для укрепления здоровья мозга врач включила темный или горький шоколад. Доктор Мухина посоветовала съедать такой шоколад в количестве 30-50 граммов в день – этого достаточно, чтобы организм получал антиоксиданты, а также вещество теобромин, улучшающие когнитивные функции.Что еще полезно для защиты от старения мозга – пить зеленый чай, который является богатейшим источником антиоксидантов. Врач порекомендовала употреблять хотя бы чашку в день.

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