Уфимские медики назвали пациентов, которым нельзя употреблять хурму

Хурма — низкокалорийный фрукт, богатый клетчаткой, витаминами и антиоксидантами. Благодаря этим свойствам она становится полезным дополнением к рациону, особенно для тех, кто следит за весом. Как отмечают специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе, этот плод имеет как преимущества, так и ограничения в употреблении.Одной из характерных особенностей хурмы является ее вяжущий вкус, свойственный незрелым плодам. Он обусловлен наличием танинов — дубильных веществ, которые взаимодействуют с белками слизистой оболочки рта и сужают сосуды. Это приводит к ощущению сухости. Однако по мере созревания фрукта танины разрушаются, и вкус становится мягче.Среди полезных свойств хурмы можно выделить способность снижать риск сердечных заболеваний, поддерживать здоровье щитовидной железы и устранять дефицит йода. Она также помогает снижать уровень холестерина в крови и замедлять развитие атеросклероза. Дополнительно фрукт обладает антиоксидантными, жаропонижающими и успокаивающими свойствами, что делает его полезным для нервной системы.*Однако хурма подходит не всем. Из-за высокого содержания йода людям с болезнью Грейвса или другими состояниями, требующими ограничения этого минерала, стоит избегать ее. Кроме того, фрукт достаточно сладкий, что важно учитывать при сахарном диабете. В таких случаях рекомендуется стабилизировать уровень сахара в крови перед включением хурмы в рацион. Для тех, кто использует инсулин, ее можно употреблять, но с расчетом дозировки.

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