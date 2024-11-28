Специалисты из Франции назвали провоцирующую псориаз еду

Ученые из Больницы Анри Мондора (Франция) установили потенциальную связь между питанием и развитием псориаза.Ультра-обработанные продукты представляют собой особую категорию пищевых товаров, характеризующихся высоким содержанием рафинированных ингредиентов и множеством искусственных добавок. Эти продукты включают в себя красители, эмульгаторы, ароматизаторы и стабилизаторы, которые не только улучшают вкусовые качества, но и существенно продлевают срок хранения.В категорию ультра-обработанных продуктов входят популярные среди населения товары: фаст-фуд, упакованная выпечка, готовые завтраки, полуфабрикаты и мясные нарезки. Специалисты уже давно связывают чрезмерное потребление таких продуктов с различными хроническими заболеваниями.Научная группа проанализировала данные 18 500 французских жителей, собранные в период с конца 2021 по середину 2022 года. В исследовании приняли участие 1825 человек с псориазом, из которых 802 пациента имели активную форму заболевания. Результаты продемонстрировали, что люди с обострениями псориаза на 36% чаще потребляли ультра-обработанные продукты по сравнению с условно здоровыми участниками.Важно отметить, что выявленная корреляция сохранялась даже после тщательного учета дополнительных факторов, таких как индекс массы тела, употребление алкоголя и наличие сопутствующих заболеваний.

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