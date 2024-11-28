Перечислены простые способы избавления от надоедливой мелодии в голове
Переключения внимания. Чтобы мозг перестал повторять одно и то же, дайте ему новую информацию. Вы можете для этого попытаться решить кроссворд, считать в обратном порядке, поговорить с кем-то на другую тему.
Прослушивание мелодии до конца. Так мозг будет уже её воспринимать как завершённую.
Жевание жвачки. Это блокирует сигналы нервных клеток, которые отвечают за репетицию мелодий в голове.
Спорт. Могут помочь зарядка, пробежка, прогулка или даже уборка в квартире.
Прослушивание другой музыки. Главное — чтобы новая песня не была тоже «приставучей». Это может быть классическая композиция или произведение с разноплановой структурой.
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