Эндокринолог Дементьева: слишком сильное сокращение углеводов в рационе ведет к набору веса

Люди, слишком сильно сокращающие углеводы в своем рационе, рискуют набрать вес, заявила эндокринолог Раиса Дементьева.Врач-эндокринолог Дементьева заметила, что многие перед Новым годом начинают худеть. Для этого часто отказываются от углеводов вплоть до того, что перестают есть хлеб или фрукты. По словам Дементьевой, слишком сильное сокращение углеводов в рационе может вести к набору веса, определенным образом влияя на работу печени.«Организм человека критически нуждается в углеводах. При их расщеплении мы получаем энергию, необходимую для активной жизни», - подчеркнула врач.Медик обратила внимание, что содержание углеводов в организме зависит не только от употребляемых продуктов. В частности, их источником являются хлеб, крупы, молочные продукты, крахмальные овощи, фрукты, макароны, сласти. Но также углеводы синтезируются печенью. Если в рационе их не хватает, печень компенсирует этот недостаток более активной работой. Даже если человек будет голодать, его печень за счет своих ресурсов обеспечит ему оптимальную концентрацию глюкозы в крови.Дементьева подчеркнула, что печень из-за отказа от углеводов в питании будет вынуждена выполнять лишнюю работу, что может вести к их избытку. При этом лишние выработанные углеводы станут запасаться организмом в виде отложений жира, что и вызовет появление лишнего веса.Помимо того, добавила медик, нерегулярное и несбалансированное питание провоцирует негативные изменения с желчью, которая загустевает и повышает риск камней в желчном пузыре.«В каждом приеме пищи углеводы должны быть обязательно, хотя бы в минимальном объеме. Единственная категория пациентов, кому они противопоказаны – это больные эпилепсией, плохо отвечающие на лекарственную терапию», - поделилась врач.

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