Немеют пальцы рук: врач Михайлов объяснил, когда невролог не поможет

Не всегда онемение, холод или жжение, мурашки и покалывание в пальцах рук — неврологическая проблема. Иногда нужен другой врач. Подробнее обсудили с медиком.Неприятно, когда периодически немеют пальцы на руках. Эта проблема мешает и в работе, и в бытовых делах, особенно если есть еще и болезненность, и снижение чувствительности и подвижности.Почему возникают такие ощущения и в чем их причина? Всегда ли онемение связано с нервами или есть и другие факторы? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответил Александр Михайлов — травматолог-ортопед, кистевой хирург СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.«Онемение в пальцах необязательно должно вызывать беспокойство, — объясняет врач. — Например, оно может развиться из-за долгого нахождения в статичной позе или на холоде. Другое дело, если приступы онемения происходят регулярно без видимого воздействия внешних факторов. В этом случае обеспокоенные пациенты чаще всего сразу идут к неврологу. Действительно, проблемы могут указывать на нарушение в работе нервных волокон и окончаний. Вот только их решение далеко не всегда входит в компетенцию этого специалиста. Есть ситуации, когда лечением онемения в пальцах занимаются кистевые хирурги.Когда немеют первые три пальца«Защемило шею, вот и отдает в руку», — именно так чаще всего объясняют онемение в первых трех пальцах кисти. Действительности здесь соответствует только «защемило», а вот источник проблемы следует искать совсем в другом месте.«Когда немеют одновременно большой, указательный и средний пальцы — это признак защемления срединного нерва, — объясняет Александр Михайлов. — Он проходит в карпальном канале — небольшом анатомическом канале в передней части запястья. Снизу от него находятся сухожилия сгибателей пальцев, а сверху — поперечная, или карпальная, связка запястья. При определенных условиях она может начать давить на нерв, из-за чего и возникает онемение».Основных причин формирования онемения здесь две.Первая — это последствия травмы лучевой кости, которая чаще всего ломается как раз в области карпального канала. Перелом, тем более со смещением костных отломков, изменяет анатомию этого места, что приводит к сужению канала и сдавлению нерва.Вторая возможная причина — хроническое воспаление сухожилий, которые проходят под нервом. Пораженные сухожилия давят на нервные волокна снизу, из-за чего те как бы вжимаются в связку и сдавливаются. Отсюда и возникают все неприятные симптомы, с которыми приходят к врачу.Помимо онемения в трех пальцах характерный признак патологии — ноющие жгучие боли в запястье. Болезненные ощущения часто дают о себе знать ночью. При появлении малейших жалоб необходимо без промедления обратиться к врачу.Если немеют безымянный палец и мизинецОнемение в безымянном пальце и мизинце чаще всего связано с защемлением локтевого нерва в другом анатомическом канале — кубитальном. Он расположен на внутренней поверхности локтевого сустава. Причинами сдавления нерва в этом случае могут быть травмы, воспаления, последствия гематом и отека тканей.Особенно часто с проблемой сталкиваются люди, которые вынуждены подолгу держать локти в согнутом положении: водители, парикмахеры, строители и так далее.Что делатьПрежде всего необходимо обратиться к врачу — кистевому хирургу. Специалист проведет осмотр, выслушает жалобы и направит на дополнительные обследования для уточнения диагноза.Стандартом считаются УЗИ запястного или локтевого сустава, а также ЭНМГ — электронейромиография.На ранних стадиях заболевания акцент делают на консервативном лечении: блокадах, лечебной физкультуре, использовании специальных фиксаторов-ортезов. Запущенная или выраженная патология может требовать уже хирургического лечения. Арсенал оперативных методик здесь достаточно большой, определяться с конкретной методикой будет лечащий врач.

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