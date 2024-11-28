Новый препарат от рака на основе золота оказался эффективнее химиотерапии (исследование)

Австралийские ученые синтезировали золотосодержащий препарат, который замедляет рост опухолей, при этом воздействует более избирательно, чем традиционное лечение. Однако испытание на людях еще не завершено.«Здоровье на вес золота» — никогда эта фраза не была столь буквальна, как сейчас. Ученые Мельбурнского королевского технологического университета придумали, как лечить рак, используя этот благородный металл.Исследователи создали новое соединение на основе золота, которое замедляет рост опухолей у животных на 82% и воздействует на рак более избирательно, чем стандартные химиотерапевтические препараты.Золото называют самым благородным из всех металлов, потому что оно практически не вступает в реакцию с другими веществами. Благодаря такому свойству оно стало идеальным материалом для обручальных колец и других украшений.«Золото легко усваивается организмом человека. На протяжении тысяч лет его использовали для лечения различных заболеваний», — говорит руководитель проекта заслуженный профессор Суреш Бхаргава.Однако ученые разработали химически модифицированную форму золота, чтобы получить высокую реакционную способность и биологическую активность. Далее эту форму адаптировали для взаимодействия с ферментом раковых клетках, известным как тиоредоксинредуктаза.Блокируя активность этого белка, соединение золота подавляет раковые клетки до того, как они успеют размножиться или развить устойчивость к лекарствам, как бывает при раке яичников.«Лекарственная устойчивость является серьезной проблемой в терапии рака, — объясняет профессор Магдалена Плебански, возглавляющая Лабораторию рака, старения и вакцин Королевского королевского технологического института. — То, что наше золотое соединение обладает такой высокой эффективностью против трудно поддающихся лечению клеток рака яичников, является важным шагом на пути к борьбе с рецидивирующими формами рака и метастазами».Кроме того, препарат останавливает образование новых кровеносных сосудов, необходимых для роста опухолей.«Этот узконаправленный подход сводит к минимуму токсические побочные эффекты, — говорит профессор Бхаргава. — Избирательность в воздействии препарата на раковые клетки в сочетании с пониженной системной токсичностью указывает на будущее, в котором методы лечения станут более эффективными и гораздо менее вредными».Так, в лабораторных условиях новое соединение оказалось в 27 раз более эффективным против клеток рака шейки матки, в 3,5 раза эффективнее против рака простаты и в 7,5 раза эффективнее против клеток фибросаркомы, чем стандартный химиотерапевтический препарат.«Хотя испытания на людях еще далеки от завершения, эти результаты нас действительно воодушевляют», — говорит профессор Бхаргава.Работает над созданием противоракового препарата на основе золота и группа петербургских ученых. Исследователи синтезировали наночастицы, а затем проследили, как они проникают в опухоли толстой кишки, кожи и молочной железы.«Мы обнаружили, что наночастицы золота и полимолочной кислоты показали наилучшую эффективность в моделях рака толстой кишки и меланомы, что делает их перспективными для дальнейшего использования в таргетной терапии этих видов рака», — рассказала ТАСС младший научный сотрудник НМИЦ им. В. А. Алмазова и аспирантка Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» Мария Истомина.

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