«Образуются канцерогены»: диетолог Микитюк рассказала, на каком масле опасно жарить

Нерафинированное подсолнечное масло не подходит для жарки, пренебрежение этим правилом может серьезно навредить организму, предупредила диетолог Людмила Микитюк.Диетолог Микитюк рассказала, на каком масле опасно жарить продукты. Категорически не подходящим для жарки эксперт назвала нерафинированное подсолнечное масло. Микитюк подчеркнула, что использование такого масла для приготовления жареных блюд делает его «ядом для организма».«При нагреве нерафинированных масел образуются опасные для здоровья человека канцерогены и подходят они только для заправки салатов», - констатировала диетолог в комментарии порталу «Узнай.ру».На каком масле лучше жарить. По словам Микитюк, для жарки лучше всего подходят рафинированные подсолнечное, кокосовое, оливковое масла, а также масло авокадо и гхи. Они обладают высокой термостойкостью, при их нагреве не образуются канцерогенные соединения.«Что касается сливочного масла, оно больше всего подходит для бутербродов», - пояснила диетолог.Как правильно использовать масло при жарке. Медик посоветовала пользоваться специальной распыляющей насадкой или силиконовой кисточкой вместо того, чтобы лит масло в сковородку. Это позволяет уменьшить его количество, сделать пищу менее жирной и калорийной.«Подсолнечное рафинированное масло следует использовать для жарки строго в небольших количествах, так как оно содержит много омега-6 жирных кислот. При их избытке кровь становится гуще и развиваются воспалительные процессы. У человека снижается иммунитет, он начинает чаще болеть», - предостерегла врач.

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