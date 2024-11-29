Россиянам рассказали, нужно ли «тренировать» иммунитет «легкими» ОРВИ

Иммунитет нельзя «натренировать» «легкими» ОРВИ, это распространенное заблуждение, поделилась врач-терапевт Ольга Чистик. По ее словам, простуду могут вызвать разные возбудители.Не существует клинически доказанных данных о том, что «легкая» ОРВИ стимулирует или «тренирует» иммунитет. Ситуация выглядит так: то, что мы называем простудой (или ОРВИ), на самом деле вызывается целым спектром возбудителей (риновирусы, аденовирусы и прочее), — подчеркнула врач.Она добавила, что иммунитет «запоминает» вирусы и сможет справиться с теми, которые ей уже встречались, однако другим видам вирусов она противодействовать не сможет. Более того, постоянные ОРВИ ослабляют иммунную систему. А ее восприимчивость к вирусам у каждого человека индивидуальна.При этом детям, пожилым и тем, кто страдает от хронических болезней и заболеваний, которые вызывают первичный или вторичный иммунодефицит, стоит избегать ОРВИ в любом случае, подытожила Чистик.

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