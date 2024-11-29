Пищевые добавки при воспалительном заболевании кишечника

Лечение различных воспалительных проблем кишечника - сложная задача. Но соответствующие добавки, предназначенные для снятия воспаления и улучшения состояния ЖКТ, могут помочь достичь ремиссии и повысить качество жизни больного. Среди этих добавок - витамин D, Омега-3 жирные кислоты и пробиотики.Воспалительными заболеваниями кишечника (или ВЗК) называют группу аутоиммунных состояний, для которых характерно хроническое воспаление кишечника. Среди них болезнь Крона (или БК) и язвенный колит (или ЯК).Эти два состояния характеризуются диареей, болями в области живота, хронической усталостью и утратой веса.Какие добавки принимать при воспалениях кишечникаБолезнь Крона и язвенный колитКак правило, диагностируются у пациентов 15 - 35 лет.ЯК поражает внутреннюю поверхность толстого кишечника, а БК может поражать любую область пищеварительного тракта (в том числе полость рта, пищевод, желудок, прямую кишку, задний проход).Симптоматика этих состояний схожа; но ректальное кровотечение чаще происходит при ЯК.У больных БК чаще наблюдается нехватка фолиевой кислоты и витамина D, а у лиц с ЯК – нехватка железа (Fe).Диарея и кровопотеря со стороны ЖКТ - это общие признаки ВЗК, поэтому нехватка витаминов комплекса В, жирорастворимых витаминов, жирных кислот и микроэлементов магния (Mg), цинка (Zn), селена (Se), распространена при данных состояниях. Некоторые общие недостатки у людей с язвенным колитом включают железо, витамин D, кальций, фолиевую кислоту и витамин B12.Добавки при воспалительных заболеваниях кишечникаВитамин DПероральный прием этого витамина восполняет его нехватку в организме и обеспечивает следующие терапевтические эффекты:минимизация воспалительных маркеров,минимизация вероятности онкологии толстой кишки,минимизация вероятности анемии.Люди, страдающие ВЗК с пониженным показателем витамина D имеют повышенную вероятность рецидива, слабого ответа на медикаментозное лечение.Витамин B12Витамин B-12 важен для создания новых клеток и расщепления жиров и белков в организме. Он также защищает нервные клетки и помогает вырабатывать красные кровяные тельца.Омега-3 жирные кислотыДанные кислоты снижают уровень оксидативного стресса и воспаления. Потребление омега-3 ослабляет воспаление пищеварительного тракта, поддерживает ремиссию у больных ЯК, снижает проявление недуга.ПробиотикиГлавной причиной ВЗК можно назвать сбой функций кишечника, способствующий дисбалансу микрофлоры, активизации воспаления и иммунной активации слизистых. В итоге пациенты с ВЗК имеют больше видов провоспалительных бактерий, меньше видов противовоспалительных и сниженный общий диапазон бактерий.Известно, что пробиотики нормализуют состояние при дисбактериозе у пациентов с ВЗК, но пока не существует общего мнения о том, какие именно штаммы, формы и дозы дадут максимально позитивные терапевтические результаты.N-ацетилглюкозаминN-ацетилглюкозамин - это добавка, которую чаще всего получают из моллюсков. В некоторых тестах это было связано с успехом в лечении аутоиммунных заболеваний. Добавка может остановить клетки, вызывающие воспаление.

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