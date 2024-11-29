Врач Кондрахин: прием БАДов может навредить печени и почкам

Биологически активные добавки (БАДы) нужно принимать только после назначения врача, потому что иначе они могут навредить здоровью. Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.По его словам, БАДы не являются лекарствами, поэтому они не помогут вылечить какие-либо болезни.«Нельзя принимать БАДы вместо лекарств и убеждать себя, что они помогут лечить болезнь. Человек теряет время, не получает лечения и может от этого очень сильно пострадать. Кроме того, если ими злоупотреблять, можно получить перегрузку выделительной системы», — предупредил Кондрахин.Врач предупредил, что это нанесет вред почкам и печени. В связи с этим перед приемом добавок он советует проконсультироваться со специалистом. Кроме того, к нему важно обратиться, если из-за приема БАДов развились побочные эффекты.Врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог, врач превентивной медицины СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин до этого рассказал «Газете.Ru», что при несоблюдении адекватных дозировок навредить печени могут любые добавки. Однако особую опасность представляют жирорастворимые витамины A, D, E и K, которые способны накапливаться в тканях органа, уточнил он.

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