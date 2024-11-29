Врач-диетолог назвала смертельную дозу мандаринов

Мандарины — кладезь полезных веществ и прежде всего витамина С, столь необходимого нам для исправной работы иммунной системы. Однако и с этими фруктами нужно быть осторожнее.«Несмотря на низкую калорийность, мандарины содержат природный сахар (фруктозу), поэтому их употребление должно быть ограничено у людей с диабетом или склонных к нарушению обмена углеводов», — предупредила репродуктолог, специалист по гинекологической эндокринологии, диетолог-нутрициолог Кристина Пришвина в беседе с порталом «Страсти».«Кислотность цитрусовых не ограничивается действием на желудок, но может способствовать эрозии зубной эмали при чрезмерном употреблении, особенно если не соблюдать гигиену полости рта. Чтобы избежать влияния органических кислот, рекомендуется пить соки из мандаринов после еды или запивать их водой», — добавила эксперт.Также врач назвала смертельную дозу мандаринов: это 500 штук за раз при отсутствии аллергических реакций.

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