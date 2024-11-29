JAMA Network Open: обильное питье воды может принести пользу здоровью

Согласно новому систематическому обзору 18 рандомизированных клинических исследований, употребление достаточного количества воды может помочь в потере веса и предотвратить образование камней в почках, а также мигреней, инфекций мочевыводящих путей и низкого кровяного давления.Вода является основным компонентом человеческого организма и считается важнейшим питательным веществом, которое не может быть выработано в достаточном количестве в процессе обмена веществ.Национальная академия медицины рекомендует мужчинам выпивать около 13 стаканов жидкости в день, а женщинам — 9 стаканов.Распространенная рекомендация в области общественного здравоохранения — выпивать 8 стаканов воды в день, однако подтверждающие ее данные отсутствуют.Учитывая большую изменчивость массы тела, уровня активности и состояния здоровья на уровне популяции, а также многочисленные механизмы, регулирующие водный баланс, определение единого оптимального количества ежедневного потребления воды является сложной концепцией.Поведенческие факторы и состояние гидратации широко изучались в связи с состояниями здоровья ввиду известных пагубных последствий обезвоживания.Профессор Бенджамин Брейер из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и его коллеги поставили перед собой цель обобщить данные рандомизированных клинических исследований, касающихся влияния повышенного ежедневного потребления воды на результаты, связанные со здоровьем.«Для столь повсеместного и простого вмешательства доказательства не были четкими, а преимущества не были четко установлены, поэтому мы хотели рассмотреть их более подробно», — сказал профессор Брейер. «Объем строгих исследований оказался ограниченным, но в некоторых конкретных областях наблюдалось статистически значимое преимущество. Насколько нам известно, это первое исследование, оценивающее преимущества потребления воды для клинических результатов в широком смысле».Исследователи нашли больше всего доказательств в пользу того, что употребление воды предотвращает образование камней в почках и помогает людям сбросить вес.Употребление восьми чашек воды в день значительно снижает вероятность образования новых камней в почках.Несколько исследований показали, что употребление около шести чашек воды в день помогает взрослым сбросить вес.Однако исследование, в котором приняли участие подростки, показало, что употребление чуть более восьми чашек воды в день не дало никакого эффекта.Тем не менее, поощрение людей пить воду перед едой было бы простым и дешевым вмешательством, которое могло бы принести огромную пользу, учитывая возросшую распространенность ожирения.Другие исследования показали, что вода может помочь предотвратить мигрень, контролировать диабет и низкое кровяное давление, а также предотвращать инфекции мочевыводящих путей.Взрослые с рецидивирующими головными болями почувствовали себя лучше после трех месяцев употребления большего количества воды.Употребление примерно четырех дополнительных стаканов воды в день помогло пациентам с диабетом, у которых был повышен уровень глюкозы в крови.Употребление дополнительных шести чашек воды в день также помогло женщинам с рецидивирующими инфекциями мочевыводящих путей. Это сократило количество инфекций и увеличило время между ними.А употребление большего количества воды помогло молодым людям с низким кровяным давлением.«Мы знаем, что обезвоживание пагубно, особенно для людей с камнями в почках или инфекциями мочевыводящих путей», — сказал профессор Брейер. «С другой стороны, тот, кто время от времени страдает от частого мочеиспускания, может выиграть, если будет пить меньше. Не существует универсального подхода к потреблению воды».

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