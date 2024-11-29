«Неправильное питание и стрессы»: врачи составили ТОП-5 причин слишком частых простуд

Слишком частые простуды могут объясняться негативным влиянием некоторых факторов образа жизни, предупредили врачи.Уфимские медики из Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики составили ТОП-5 причин слишком частых простуд. Одной из них специалисты назвали ослабленную иммунную систему.«Неполноценное питание, недостаток витаминов и минералов, а также хронические заболевания могут ослабить иммунную систему, что снижает способность организма сопротивляться инфекциям», - констатируют эксперты.Также врачи включили в список причин слишком частых простуд неправильное питание. По их словам, несбалансированный рацион лишает организм людей важнейших веществ, обеспечивающих его защиту при столкновении с возбудителями инфекций – витаминов, минералов, здоровых жиров, белка, антиоксидантов. От их нехватки обычно страдают люди, которые на постоянной основе употребляют много сахара и переработанных продуктов, фастфуд и не едят достаточно свежих фруктов и овощей.Кроме того, фактором часто возникающих ОРВИ являются многочисленные контакты с инфекцией. Тем, кто работает в больших коллективах, в сфере торговли и обслуживания, или постоянно пользуется общественным транспортом нужно вакцинироваться и использовать меры профилактики – для таких людей это имеет особенно большое значение.Еще одна возможная причина частых простуд – это переохлаждение, которое способствует снижению иммунной реакции и делает организм более чувствительным к действию вирусов.Другим фактором слабого здоровья является эмоциональное перенапряжение, например, из-за постоянных стрессов и нехватка сна.«Стрессовые гормоны подавляют действие иммунных клеток, что делает организм более восприимчивым к инфекциям», - объяснили врачи.

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