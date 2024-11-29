HealthDay: колхицин не поможет при боли в колене из-за остеоартрита

Препарат колхицин не облегчает боль при остеоартрите коленного сустава.Колхицин используют для лечения подагры — заболевания, при котором из-за накопления кристаллов мочевой кислоты в суставах они воспаляются, болят и деформируются. В новой работе ученые решили проверить, может ли лекарство быть полезным при остеоартрите, то есть истончении хряща.В анализ были включены 120 участников с остеоартритом коленного сустава, подтвержденным рентгенологическим обследованием. Их разделили на две группы: одни ежедневно принимали колхицин, а другие — плацебо, то есть препарат без активного компонента.Использование плацебо позволило ученым минимизировать вероятность эффекта самовнушения или случайного улучшения, не связанного с терапией.Между группами не наблюдалось разницы в отношении боли, воспаления, подвижности сустава или его характеристик на рентген-снимке.Ученые отметили, что нужно проверить другие схемы лечения колхицином: более длительный прием или более высокие дозы.

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