Эта особенность при подъеме по лестнице может выдать деменцию на ранней стадии

Заподозрить коварную болезнь возможно и по весьма необычным симптомам, которые появляются самыми первыми. Один из них — это то, как вы поднимаетесь и спускаетесь по лестнице, предположили эксперты.Деменция может развиваться годами, меняя состояние человека очень медленно. Зачастую когнитивные функции страдают далеко не сразу. Человек все помнит, узнает родных, но начинает вести себя крайне странно: может стать жадным, агрессивным, перестает готовить завтраки и ужины, не следит за собой. Некоторые замыкаются в себе, перестают вести активную социальную жизнь.Врачи заверяют, что самое главное — это вовремя распознать тревожные симптомы. Деменцию нельзя вылечить, однако можно замедлить ее развитие. Например, вас должны насторожить и весьма необычные изменения в поведении. Одно из них — это то, как человек спускается и/или поднимается по лестнице.Эксперты Благотворительной организации по борьбе с деменцией Alzheimer Scotland выявили специфический симптом, связанный с движением. Оказывается, человек с деменцией не может нормально спуститься или подняться по лестнице, это привычное действие ему будет даваться с трудом.Например, чтобы преодолеть несколько ступеней, ему потребуется гораздо больше времени, чем раньше. Человек может идти еле-еле, потому что ему сложно поднимать ноги. Или же он аккуратно делает каждый шаг, так как очень боится упасть. Это связано со специфическими изменениями в головном мозге — человеку сложно держать баланс и контролировать свое тело, как раньше.Специалисты советуют предложить человеку помощь, чтобы он не травмировался, а также проследить за его реакцией. Зачастую люди с деменцией не осознают, что делают что-то не так, поэтому могут искренне удивиться.Вас также должны насторожить и другие тревожные звоночки, среди которых — раздражительность, речевые нарушения, резкие перепады настроения, излишняя агрессивность.Помните, что каждый организм индивидуален, поэтому заболевание развивается у всех по-разному. Если поведение близкого человека вызывает беспокойство, то лучше как можно скорее показать его неврологу. Врач проведет необходимые обследования и поставит верный диагноз.

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