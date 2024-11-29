«Если оставить без лечения»: онколог Рассолова назвала ТОП-6 ведущих к раку болезней

Некоторые болезни – если их не лечить – могут перетекать в рак практически бессимптомно, предупредила онколог Алина Рассолова.Онколог Рассолова назвала ТОП-6 ведущих к раку болезней«Некоторые не такие серьезные на первый взгляд заболевания могут перетекать в рак, если вовремя не начать их лечить», - сказала при этом специалист.Рассолова, ссылаясь на данные ВОЗ, отметила, что часто фактором развития рака становится инфекция – в организм проникает вирус или бактерия. При инфекции развивается воспаление, и связанные с ним болезни нередко оказываются «тихими», не проявляясь заметной симптоматикой или вызывая неспецифические симптомы. В конечном итоге хроническое воспаление может поспособствовать клеточным мутациям, из-за которых возникают опухоли, так незаметные и нелеченые болезни перерастают в рак.По словам Рассоловой, следующие инфекционными агенты часто ведут к появлению онкологических заболеваний – гепатиты В и С; ВПЧ (вирус папилломы человека), хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). Помимо этого, риск возникновения рака возрастает, когда имеются кишечные полипы, диспластические невусы (родинки), пищевод Барретта.Учитывая «тихую» природу данных нарушений, врач посоветовала проходить профилактические обследования. Онколог констатировала: возникновение явно негативных симптомов в их случае может сигнализировать, что патологический процесс зашел слишком далеко и возниди необратимые поражения.«Инфекционные заболевания, такие как гепатиты В и С или гастрит, ассоциированный с H. pylori, долгое время могут протекать бессимптомно. Признаки болезни развиваются с возникновением осложнений, таких как цирроз печени, язвенная болезнь», - приводит слова врача портал «Доктор Питер».

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