Начинается с простуды: как понять, что у вас развилась «ходячая» пневмония

В российских регионах отмечают рост заболеваемости внебольничной, или «ходячей», пневмонией. Как отличить ее от обычной простуды? И чем лечить такую пневмонию? Отвечает врач.Еще в конце октября Роспотребнадзор сообщил о подъеме заболеваемости так называемой «ходячей» пневмонией, или, если говорить медицинским языком, микоплазменной пневмонией. Особенно много заболевших среди детей.Вспышки микоплазменной пневмонии зафиксировали по крайней мере в 16 регионах России. 25 ноября стало известно, что в Кемеровской области на удаленный формат перевели более 120 школ, а два детских сада закрыли на карантин. В Алтайском крае на дистанционном образовании 20 учебных заведений. Несколько школ на удаленке в Татарстане. Подъем заболеваемости «ходячей» пневмонией отмечают также в Пермском и Ставропольском крае, Вологодской области и Республике Коми.«Ходячая пневмония — это распространенная и более легкая форма пневмонии. Она развивается постепенно и сначала похожа на простуду», — говорит Сара Коллинз-Макгоуэн, доцент кафедры клинической педиатрии, врач медицинского центра университета Рочестера.Симптомы «ходячей» пневмонии«Возбудитель инфекции — бактерия Mycoplasma pneumoniae. Эта бактерия может вызывать повреждение слизистой оболочки дыхательных путей: горла, трахеи и легких», — объясняет педиатр.больное горло;повышенная температура;постоянный кашель.У детей до 4 лет могут также возникнуть:диарея;рвота;хрипы.Насколько опасна «ходячая» пневмония«Ходячая» пневмония не настолько заразна, как коронавирус. Однако ее тоже можно подхватить с каплями, которые вылетают во время кашля или чихания. По словам эксперта, большинство «ходячих» пневмоний кажутся обычной простудой и протекают в легкой форме.«Только у 5-10% людей с этой инфекцией на самом деле развивается пневмония. Большинство людей, как детей, так и взрослых, могут выздороветь самостоятельно дома», — говорит доктор Коллинз-Макгоуэн.При легкой форме болезни человек обычно выздоравливает через 7-10 дней. Чтобы процесс выздоровления не затягивался, врач советует больше отдыхать, пить больше жидкости, для снижения температуры и боли принимать жаропонижающие средства, а приступы кашля успокаивать медом (но только не у детей младше года).«Болезнь может протекать с нормальным самочувствием, без сильной интоксикации, отсюда и название „ходячая пневмония“, — говорит педиатр Анна Левадная. — Антибиотиков, возможно, и не потребуется. Однако иногда у детей любого возраста развиваются пневмония и другие осложнения, которые требуют лечения и госпитализации».Когда обращаться к врачуИтак, «ходячая» пневмония в большинстве случаев неопасна, и все-таки риск осложнений существует. Вот когда точно нужно обращаться к врачу:кашель и лихорадка длятся дольше 7 дней;есть боль в груди при кашле;дыхание затрудненно;ОРВИ у ребенка протекает нетипично, есть подозрения на пневмонию.Врач обязательно прослушает легкие больного, возможно, отправит на рентген грудной клетки, а также возьмет мазок из носа или зева. При необходимости больному могут назначить анализ на антитела к M. pneumoniae.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки