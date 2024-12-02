Врачи: правильно выбранные жирные продукты очищают сосуды от холестерина

Правильные жирные продукты улучшают состояние сосудистой системы и защищают от развития болезней, связанных с накоплением холестерина, заявили врачи.Российские специалисты констатировали, что употребление жирных продуктов может приносить здоровью огромную пользу при условии их правильного выбора. В частности, такими продуктами являются источники полиненасыщенных жирных кислот омега-3.«Омега-3 работают сразу в трех направлениях: помогают нормализовать давление, снижают холестерин, предупреждают развитие атеросклероза. Кроме того, эти жирные кислоты эффективны в уменьшении воспалительных состояний», - констатироваи эксперты проекта здоровое-питание.рф.Одним из лучших продуктов с высоким содержанием таких жиров, по их словам, является сельдь. Медики подчеркивают, что по совокупности своих полезных свойств сельдь способна заменить гораздо более дорогую красную рыбу. Помимо жирных кислот омега-3 селедка содержит докозагексаеновую и эйкозапентаеновую кислоты, которые обеспечивают здоровье мозга и нервной системы, улучшают когнитивные функции, предотвращают появление деменции. Кроме того в ней много витамина D – важнейшего нутриента для укрепления иммунитета в период зимних холодов.Также к числу жирных продуктов, очищающих сосуды от излишков холестерина, относится авокадо. Уникальность авокадо состоит в том, что в нем содержится много здоровых жиров, а не углеводов, как в большинстве фруктов. Вдобавок его мякоть насыщена витамином Е, витаминами группы В, фолиевой кислотой, витамином С и клетчаткой. Благодаря такому составу жирный продукт обеспечивает мощную поддержку организму и оздоровляет сердечно-сосудистую систему.Ежедневное употребление одного авокадо, богатого ценными жирами, позволяет добиться снижения уровня плохого холестерина, сообщили врачи.

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