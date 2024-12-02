Пекан: как орех может защитить от диабета и ожирения
Свою точку зрения специалист подкрепил результатами исследования ученых из Texas A&M AgriLife. В ходе эксперимента лабораторным мышам давали пищу с высоким содержанием жиров, обогащенную орехами пекан. Наблюдения показали, что такой рацион способствует уменьшению воспаления, которое часто приводит к развитию хронических заболеваний.
Также ученые установили, что пекан модулирует липолиз жировой ткани, улучшает метаболизм в печени и мышечной ткани, а также помогает поддерживать вес в норме.
Строков отметил, что пекан может быть противопоказан людям с аллергией, панкреатитом, гепатозом и нарушениями эндокринной системы. В таких случаях от его употребления стоит отказаться.
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