Диетолог назвал помогающий худеть и хорошо спать фрукт

Диетолог Пабло Охеда рассказал, что хурма содержит множество полезных микроэлементов.По словам эксперта, многие опасаются есть фрукты, потому что они содержат много сахара. Однако хурму Охеда назвал продуктом с низким гликемическим индексом и заверил, что она идеально подходит тем, кто хочет похудеть или хорошо спать.«Хурма содержит калий и магний — питательные вещества, которые помогают лучше отдыхать и спать. Полезны эти микроэлементы и для спортсменов. К тому же она содержит железо, что очень важно, например, для женщин во время менструации или для людей с анемией», — отметил диетолог.Диетолог также обратил внимание на то, что хурма богата углеводами и клетчаткой, поэтому наполняет организм энергией постепенно, что помогает сохранять силы надолго.Ранее хирург Ксения Мерсаидова предупредила о неочевидной опасности хурмы. Она сказала, что употребление незрелой хурмы может вызвать кишечную непроходимость.

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