Кленовый сироп вместо сахара: раскрыт секрет здоровья сердца и кишечника

Ученые из Universit? Laval (Канада) доказали: замена рафинированного сахара на кленовый сироп не только защищает сердце, но и улучшает состояние кишечника.В эксперименте приняли участие 42 добровольца в возрасте от 18 до 75 лет с индексом массы тела (ИМТ) от нормы до ожирения III степени. Участники заменяли сахар на канадский кленовый сироп. Каждый этап эксперимента длился восемь недель, с четырехнедельным перерывом между сменой подсластителей.Результаты впечатляют:- Употребление кленового сиропа улучшило толерантность к глюкозе, что важно для профилактики диабета.- Систолическое давление снизилось на 2,72 мм рт. ст., что ученые назвали значимым фактором защиты от сердечно-сосудистых заболеваний.- В группе с кленовым сиропом наблюдалось снижение висцерального жира — того самого, который связан с повышенным риском метаболических нарушений. Напротив, в группе с сахарозой жировая масса увеличивалась.- Участники, употреблявшие кленовый сироп, продемонстрировали положительные изменения в микробиоме кишечника: увеличилось количество полезных бактерий и сократился уровень потенциально вредных микроорганизмов.Авторы исследования подчеркивают, что такой эффект обусловлен богатым составом кленового сиропа, включающим антиоксиданты и биоактивные соединения. Они считают, что это открытие может стать основой для пересмотра рекомендаций по питанию и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.Исследование стало еще одним подтверждением, что правильный выбор подсластителя может иметь значительное влияние на здоровье. Кленовый сироп — не просто вкусная альтернатива сахару, но и шаг навстречу долголетию.

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