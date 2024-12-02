Диетолог Кораблева: здоровый человек может без последствий съесть за день до трех яиц

В каком количестве можно каждый день есть яйца, рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева.Диетолог Кораблева напомнила, что некоторым людям нужно минимизировать количеств употребляемых в пищу яиц или даже отказываться от них. Они рекомендовала людям с повышенным холестерином, панкреатитом, проблемами с печенью и желчным пузырем или гастритом консультироваться с лечащим специалистом о том, могут ли яйца присутствовать в их рационе.Кроме того, добавила диетолог яйцо может быть аллергеном, и людям с аллергией на этот продукт, конечно, есть их не нужно.Но при отсутствии противопоказаний яйца при желании можно употреблять ежедневно, сообщила Ольга Кораблева.«Одно-два яйца на завтрак позволят нарастить мышечную массу, укрепить нервную систему и сбросить вес. В яйцах содержатся жиры и белки, а также кальций, фосфор и питающий мозг лецитин, а также каротиноиды, которые превращаются в организме в витамин А», - поделилась диетолог.Врач отметила позитивное влияние яиц на психоэмоциональное состояние. Кораблева пояснила, что они богаты холином, укрепляющим нервную систему, и триптофаном, который участвует в выработке «гормона радости» серотонина.Медик констатировала, что здоровый человек может без последствий съедать до трех яиц в день.

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