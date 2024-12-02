Названо популярное новогоднее блюдо, способное вызвать атеросклероз
Самое опасное блюдо новогоднего стола — селедка под шубой. Его не спасает даже большое количество овощей. Лакомясь этим блюдом, вы рискуете запустить в организме процессы развития атеросклероза, повышения уровня холестерина, — пояснила врач.
Эндокринолог уточнила, что основные недостатки салата — ингредиенты с крахмалом, высоким гликемическим индексом и жиры. По ее словам, из-за употребления селедки под шубой существует риск возникновения отеков, проблем с почками и повышения давления.
С точки зрения диетологов празднование Нового года — самое серьезное испытание для организма. Обилие калорийных блюд, поздний прием пищи, употребление алкоголя — все это становится серьезным стрессом для желудочно-кишечного тракта, — добавила Калошина.
Диетолог Михаил Гинзбург ранее посоветовал заменить белый хлеб на новогоднем столе ржаным. Специалист также порекомендовал «оздоровить» праздничное меню нежирными сортами рыбы и мяса. По его словам, они достаточно сытные и снизят потребность в другой еде.
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