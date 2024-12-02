Чтобы не заболеть: врач рассказал, как часто нужно менять постельное белье

Постельное белье нужно менять не только регулярно, но и достаточно часто, об этом напомнил терапевт Андрей Кондрахин.Врач рассказал, как часто нужно менять постельное белье. По словам специалиста, делать это необходимо раз в две недели при условии, что не было сильного загрязнения или обильного потоотделения. Наволочки необходимо менять чаще, они загрязняются быстрее всего.«Менять постельное белье следует максимум раз в две недели», - постулировал специалист.Кондрахин отметил, что пренебрежение регулярной сменой постельного белья повышает для человека риск заболеть. На простынях, пододеяльниках и наволочках, которые долго не меняются, могут скапливаться отмершие и отпавшие частички кожи человека, а также частицы разнообразных телесных выделений. Все это способствует размножению микроорганизмов, которые питаются ими, – например, клещей.Андрей Кондрахин объяснил «Москве 24», что старое, давно не сменяемое постельное белье может содержать экскременты таких паразитов. Их воздействие на организм провоцирует аллергические реакции и воспаление, ослабляющее иммунитет. Также при этом повышается риск аутоиммунных реакций, последствием которых могут быть разные патологии – экзема, акне и другие высыпания на коже. Вероятность появления таких проблем становится особенно высокой, если у человека, спящего на давно не стиранном белье, имеются кожные повреждения, царапины или ранки.Кроме того, редкая смена постельного белья способствует появлению астмы и даже пневмонии. Астму провоцируют пылевые клещи, а пневмонию – бактерии стафилококка, обитающие на несвежей постели.

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