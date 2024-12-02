Врач Сахнова: ухудшение зрения может оказаться одним из неочевидных признаков диабета

Диабету свойственно проявляться неочевидными признаками, особенно на начальном этапе, заявила эндокринолог Екатерина Сахнова.Эндокринолог Сахнова рассказала, что развитие диабета нередко остается без должного внимания, позволяя опасному заболеванию долгое время протекать скрытно. Такая особенность недуга объясняется тем, что его признаки бывают неочевидными, а характерные проявления возникают на этапе, когда содержание сахара в крови становится уже очень высоким и успевает вызвать много отклонений в работе организма.Одним из неочевидных признаков диабета Сахнова назвала ухудшение зрения, возникающее из-за поражения тончайших сосудов системы зрения при гипергликемии. В частности люди жалуются на исчезновение четкости – все, что они видят, кажется расплывчатым, размытым, словно в тумане.Потеря четкости зрения – не единственная проблема, обусловленная высоким сахаром в крови. Диабет может быть фактором и более серьезных поражений глаз – диабетики подвергаются риску возникновения ретинопатии, катаракты, глаукомы, слепоты.Также врач указала на другие неочевидные признаки диабета.«Сухость во рту, частое мочеиспускание, онемение кистей рук и стоп, незаживающие раны, гиперпигментированные уплотнения на коже», - поделилась Сахнова с «Газетой.Ru».При появлении перечисленных симптомов нужно оперативно обратиться к врачу, подчеркнула эксперт.Что вызывает диабет 1 типа. Его вероятность увеличивается при ослаблении иммунитета, частых инфекциях.Что вызывает диабет 2 типа. Отягощенная наследственность, ожирение.

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