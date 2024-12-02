Почему болит рука после работы на компьютере: травматолог назвал 3 причины

Офисные сотрудники страдают от многих профессиональных заболеваний. Список довольно внушительный — от геморроя до синдрома сухого глаза. Особое место — у различных патологий кисти.Боль и дискомфорт в руках часто возникают из-за длительной статической нагрузки и однообразных повторяющихся движений при работе с клавиатурой и мышкой. Нередко при появлении таких симптомов люди обращаются к неврологам, хотя на самом деле заниматься решением проблемы должен совсем другой врач — кистевой хирург.Какие три заболевания чаще всего требуют обращения к этому специалисту? Об этом «Доктору Питеру» рассказал Игорь Козлов — травматолог-ортопед, артролог, кистевой хирург СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.1. Синдром запястного канала (карпальный туннельный синдром)Синдром запястного канала — одно из самых распространенных заболеваний среди тех, чья работа требует постоянных монотонных движений руками. Это не только программисты и офисные сотрудники, но и дизайнеры, художники и даже водители, которые проводят много времени за рулем. Особенно часто синдром диагностируют среди людей 45–60 лет, при этом женщины подвержены ему сильнее мужчин.Статичная нагрузка на кисть приводит к сдавлению срединного нерва в карпальном, или запястном, канале на внутренней стороне запястья. Он отвечает за чувствительность и регулирует движения большого, указательного и среднего пальцев руки.Помимо боли заболевание дает о себе знать онемением, покалыванием и мурашками в первых трех пальцах кисти. Пациенты также часто жалуются на слабость в руках, вплоть до невозможности нормально удерживать предметы. Симптомы весьма характерные, но все же многие ошибочно принимают их за проявление грыж или остеохондроза. Хотя в 80% случаев речь идет именно о синдроме запястного канала, который требует лечения у кистевого хирурга.ЛечениеЛечение синдрома запястного канала начинают с консервативной терапии. Чтобы снизить нагрузку на нерв, используют специальную шину. Надевать ее необходимо на ночь, чтобы во время сна кисть сохраняла правильное положение. При сильной боли и выраженном воспалении врач может назначить блокаду — инъекцию мощного противовоспалительного средства.Медикаментозная терапия и устранение нагрузки на нерв бывают эффективны на начальном этапе: облегчают состояние пациента и замедляют прогрессирование заболевания. Однако рано или поздно туннельный синдром все равно потребует хирургического лечения.Операция проходит под местной анестезией и обычно не требует госпитализации. Врач делает небольшой разрез в области ладони (не более 3 см в длину) и аккуратно рассекает связку, которая сдавливает нерв. Восстановление после операции не занимает много времени: вернуться к офисной работе можно уже через неделю, а к полноценным физическим нагрузкам — через месяц.2. Болезнь де КервенаБолезнь де Кервена — это одна из разновидностей тендинита, или воспаления сухожилий. В данном случае воспалительный процесс затрагивает область большого пальца.Главными провокаторами заболевания являются постоянные повторяющиеся или непривычные движения первого пальца. Сухожилия начинают тереться о внутренние стенки канала, в котором они проходят, и через какое-то время воспаляются. Болезнь де Кервена часто диагностируют у офисных работников и профессиональных спортсменов. Кроме того, с ней нередко сталкиваются молодые мамы, которые часто носят ребенка на руках и поддерживают его голову большим пальцем.ЛечениеОсновной симптом болезни де Кервена — боль у основания большого пальца. При первых признаках патологии нужно исключить нагрузку и приложить холод к пораженному участку. Если же симптом все равно сохраняется в течение нескольких дней, стоит обратиться к кистевому хирургу. Специалист выполнит диагностику и предложит оптимальную схему лечения.Первый вариант — это консервативная терапия. Она включает прием противовоспалительных препаратов и ношение ортеза для фиксации большого пальца. Реже пациенту назначают блокаду в область сгибательного канала.Тяжелая форма заболевания или его частые рецидивы могут требовать хирургического рассечения канала для освобождения сухожилия. Операция также проводится под местной анестезией и не требует длительного восстановления.Артроз первого запястно-пястного суставаАртроз — это дегенеративное заболевание, сопровождающееся постепенным истиранием суставного хряща. Разрушению хрящевых структур в запястно-пястном суставе способствует избыточная нагрузка на большой палец, а также системные заболевания — ревматоидный артрит и подагра. При этом большая часть пациентов с таким диагнозом — это женщины старше 40 лет.ЛечениеЗамедлить развитие артроза на ранних стадиях помогает ношение фиксаторов и прием нестероидных противовоспалительных препаратов для снятия симптомов. При сильной боли хорошо зарекомендовали себя инъекции препаратов глюкокортикостероидов и суставные инъекции гиалуроновой кислоты.Запущенная стадия артроза требует хирургического вмешательства. Выбор оперативных методик здесь достаточно большой. От «зачистки» сустава, когда хирург удаляет поврежденные фрагменты хрящевой или костной ткани, до эндопротезирования — полной замены сустава.ПрофилактикаНаиболее эффективной мерой профилактики заболеваний кистей станет ограничение нагрузки на руки. Разумеется, если вы постоянно работаете за компьютером, полностью исключить этот фактор не получится. Однако в этом случае важно хотя бы не допускать длительного монотонного напряжения. Для этого необходимо наладить режим работы и отдыха: регулярно делать перерывы в работе, разминать пальцы и запястья.Плюсом станет использование эргономичных клавиатур, мышек или ковриков с опцией поддержки запястья. Если же боль все-таки проявилась, лучше сразу обратиться к кистевому хирургу. Чем быстрее получится поставить правильный диагноз и начать лечение, тем ниже будет риск осложнений.

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