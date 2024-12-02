Уберите эти продукты с кухни: что надо съесть сегодня, чтобы через 10 лет убить печень

«Ножом и вилкой мы роем себе могилу» — эта народная мудрость актуальна и сейчас. Врач объясняет, к каким болезням может привести безответственное поедание всего подряд или явный перекос в питании.Сахарный диабет, жировой гепатоз, подагра, ожирение, инфаркт, инсульт, мочекаменная болезнь, рак — одним из главных факторов возникновения этих болезней является длительное, годами, а то и десятилетиями, нарушение питания.И если с ожирением, с которым связано большинство проблем со здоровьем, все понятно, то остальные заболевания требуют уточнения. Разберемся с Екатериной Пустовит — врачом общей практики, гастроэнтерологом, гепатологом, заведующей отделением клиники «АБИА».Какой стиль питания может вызвать ожирение печени…Жировой гепатоз, он же ожирение печени, он же стеатоз, он же стеатогепатит — пандемия XXI века. За последние 10 лет заболеваемость возросла на 75%! К этому привела любовь к углеводным перекусам (булочки, круассаны, торты) и неумение отказать себе в «сахарной бомбе» — сладком десерте.Если к ожирению печени может привести крайне избыточная калорийность рациона, то перекос в рационе питания (даже без избытка калорийности) в сторону быстрых углеводов вполне способен спровоцировать длительно и медленно прогрессирующий жировой гепатоз. Кстати, вслед за печенью может пострадать и поджелудочная железа, вплоть до развития хронического панкреатита.…и диабет 2-го типаСахарный диабет 2-го типа, равно как и инсулинорезистентность, — заболевания с теми же факторами риска, что и гепатоз. И если углубляться в механизм прогрессирования метаболических нарушений, то неминуемым исходом длительных погрешностей питания будет повышение уровня сахара и плохого холестерина и, как результат, инфаркты и инсульты.Ешь и пьешь это — жди подагруПодагра — отложение кристаллов мочевой кислоты в синовиальной жидкости суставов — приводит к острому подагрическому артриту. К причинам возникновения этого заболевания, кроме генетических факторов, относятся ожирение, избыточное потребление животного белка и алкоголя.Лечение подагры, помимо лекарственных препаратов, состоит из соблюдения диеты с низким содержанием пуринсодержащих продуктов. Мясо, морепродукты, рыба, субпродукты, колбасы, некоторые овощи — щавель, шпинат, могут повышать уровень мочевой кислоты в крови, усугубляя течение подагры.Другие примерыДлительное избыточное потребление шпината, петрушки, ревеня, сельдерея (привет любителям смузи!) может приводить к формированию оксалатных камней в почках.А вот пренебрежение продуктами, содержащими клетчатку, и избыточное потребление рафинированных продуктов и красного мяса, в разы повышают риск развития рака ободочной, сигмовидной и прямой кишки.Любая крайность в питании может повлиять на здоровье человека. Учитывая феноменальный запас прочности организма, заболевание может дать о себе знать спустя десятилетия.Влияние на микробиомТо, что мы едим, напрямую влияет на наш кишечный микробиом — сообщество бактерий, обитающих в нашем организме. Здоровый микробиом способствует хорошему пищеварению, укрепляет иммунную систему и даже влияет на наше настроение. Употребление разнообразных фруктов, овощей и ферментированных продуктов помогает поддерживать баланс полезных бактерий.ПрофилактикаПредотвращение заболеваний — это всегда лучше, чем лечение. Правильное питание, регулярные физические нагрузки и здоровый образ жизни могут существенно снизить риск развития многих заболеваний. Например, средиземноморская диета, богатая овощами, фруктами и полезными жирами, доказала свою эффективность в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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