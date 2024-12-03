Врач Садыков: правильно приготовленный холодец богат коллагеном и может быть полезным

В каком случае холоде становится полезным дополнением к рациону питания, рассказал врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков.Врач Садыков констатировал, что такое блюдо как холодец является очень богатым источником коллагена, и в этом аспекте моет быть полезным организму. Коллаген является белком, укрепляющим суставы, улучшающим состояние кожи, волос и ногтей, отметил специалист. Он добавил, что в составе холодца также содержатся хондроитин и глюкозамин, которые положительно влияют на здоровье суставов.Садыков обратил внимание, что холодец становится полезным дополнением к меню людей строго при условии его умеренного употребления и правильного приготовления. Медик посоветовал помнить, что в этом блюде могут в большом количестве присутствовать насыщенные животные жиры, способные повышать уровень «плохого» холестерина (ЛПНП).«Влияние блюда на уровень холестерина и организм в целом зависит от нескольких факторов: какое мясо использовалось для приготовления (нежирное или жирное), сколько жира содержалось в бульоне, а также от объема съеденного холодца, индивидуальных особенностей человека», - передает мнением эксперта prufy.ru.Врач-гастроэнтеролог порекомендовал людям с повышенным уровнем холестерина есть холодец не чаще одного раза в неделю, предпочитая его наименее жирные варианты. Садыков подчеркнул: в ежедневном рационе холодец присутствовать не должен, это праздничное, а не повседневное блюдо. По мнению врача, любителям таких блюд для сохранения здоровья нужно стараться поддерживать сбалансированное питание и достаточный уровень физической активности в своем образе жизни, контролировать свой уровень холестерина.

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