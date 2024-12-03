Доктор рассказал о главных опасностях микоплазменной пневмонии
Кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин отмечает, что эта разновидность пневмонии, мало того, что сложно выявляется, так её ещё и невозможно вылечить обычными антибиотиками.
Инфицирование происходит под влиянием микоплазмы – это микроорганизм, что живёт внутри клетки. Извлечь его оттуда очень тяжело, а обычные антибиотики на возбудить не действуют, подчеркивает врач.
К тому же, течение болезни часто необычное. Температура бывает как очень высокой, так и низкой. В последнем случае недуг часто путают с обычной простудой, к врачу идут уже на поздних стадиях, требующих госпитализации и грозящих осложнениями.
Проявляется микоплазменная пневмония слабостью, надсадным кашлем, затруднённым дыханием. Чем дольше болезнь не лечат, тем больше ущерба доставляют микробы организму. Поэтому так важно своевременное обращение к врачу и грамотная диагностика. Меры профилактики — это закаливание и гигиена помещений проживания.
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