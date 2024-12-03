Доктор рассказал о главных опасностях микоплазменной пневмонии

Всё чаще в стране фиксируются случаи нетипичной пневмонии — микоплазменной. Опасности ее в том, что протекает заболевание на первых этапах почти бессимптомно. Привычные проявления наступают, когда болезнь уже запущенная.Кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин отмечает, что эта разновидность пневмонии, мало того, что сложно выявляется, так её ещё и невозможно вылечить обычными антибиотиками.Инфицирование происходит под влиянием микоплазмы – это микроорганизм, что живёт внутри клетки. Извлечь его оттуда очень тяжело, а обычные антибиотики на возбудить не действуют, подчеркивает врач.К тому же, течение болезни часто необычное. Температура бывает как очень высокой, так и низкой. В последнем случае недуг часто путают с обычной простудой, к врачу идут уже на поздних стадиях, требующих госпитализации и грозящих осложнениями.Проявляется микоплазменная пневмония слабостью, надсадным кашлем, затруднённым дыханием. Чем дольше болезнь не лечат, тем больше ущерба доставляют микробы организму. Поэтому так важно своевременное обращение к врачу и грамотная диагностика. Меры профилактики — это закаливание и гигиена помещений проживания.

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