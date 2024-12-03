Врач сравнила вред кальяна и сигарет
По словам доктора, кальянный дым содержит больше токсинов, чем сигаретный, при этом используемый в кальянах водный фильтр удерживает только около трех процентов вредных примесей. Павлова отметила, что при курении кальяна человек вдыхает в 70 раз больше смол и в 11 раз больше угарного газа, чем при курении сигарет.
«Исследования показывают, что это может нанести вред сердцу и кровеносным сосудам вплоть до развития ишемической болезни сердца», — предупредила врач.
Эндокринолог также сослалась на данные эксперимента, во время которого почти 50 человек курили кальян в течение 30 минут. Выяснилось, что за этого время у них повысилось артериальное давление, а частота сердечных сокращений выросла на 16 ударов в минуту.
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