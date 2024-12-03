Стало известно о пагубном влиянии на кишечник молочных продуктов с загустителем

Немецкие исследователи представили тревожные результаты проведенной научной работы. Медицинский журнал BMC Medicine опубликовал данные о потенциальных рисках употребления пищевой добавки Е407, известной как каррагинан. Научное сообщество обеспокоено выявленными последствиями воздействия этого растительного загустителя на организм человека.Пищевая добавка каррагинан широко используется в производстве различных продуктов питания: молочных изделий, мороженого и мясных продуктов. Специалисты предупреждают о скрытой опасности этой субстанции, особенно для людей с избыточным весом. В ходе двухнедельного эксперимента было задействовано 20 мужчин в возрасте от 23 до 32 лет с повышенным индексом массы тела.Экспериментальное исследование проводилось по схеме, где половина участников принимала 250 мг каррагинана дважды в день, а другая группа получала плацебо. Результаты показали неоднозначную картину воздействия добавки на организм. У пациентов с избыточным весом наблюдались значимые изменения: снижение чувствительности к инсулину и повышение уровня воспалительных маркеров.Ученые установили, что каррагинан может провоцировать негативные процессы в организме, в частности, увеличивать кишечную проницаемость и запускать воспалительные механизмы. Особенно уязвимы люди с предожирением, у которых риск развития инсулинорезистентности существенно возрастает при регулярном потреблении продуктов, содержащих данную добавку.

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